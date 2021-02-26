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Вуличне правосуддя?

 

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- Хто наступний у санкційному списку України?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України;

Олексій Данілов, Секретар РНБО України;

Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури;

Ганна Коломійчук, прокурор Одеської обласної прокуратури;

Масі Найєм, адвокат Сергія Стерненка;

Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;

Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України;

Роман Сульжик, член Наглядової ради «ПриватБанку»;

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Єгор Чернєв, народний депутат, «Слуга Народу»

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Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;

Микола Катеринчук, лідер «Європейської партії України»;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ».

Вони говорять, а вирішує народ.

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