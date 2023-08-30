Уламки впали на "Ашан": зʼявилися фото наслідків атаки на Київ

Як повідомили у ДСНС, наразі пожежу ліквідовано. Загальна площа загоряння - 50 кв. м.

Ракетна атака на Київ

Сьогодні вночі, 30 серпня, російська окупаційна армія здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про роботи сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві, Черкаській та Кіровоградській областях, Одесі та області.

Внаслідок нічної російської атаки на Київ у Дарницькому та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків. Виникли пожежі, попередньо, загинуло дві людини.

Як зазначає мер столиці Віталій Кличко, виникла пожежа у Дарницькому районі через падіння уламків на дах торгового приміщення. Також, сталося загоряння в адмінбудівлі Шевченківського району. На місцях працюють пожежно-рятувальні служби.

Також в КМДА повідомили про ще одне місце падіння уламків в Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.