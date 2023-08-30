UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уламки впали на "Ашан": зʼявилися фото наслідків атаки на Київ

Фото: наслідки ракетної атаки на Київ (facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська цієї ночі здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі столиці виникла пожежа на даху торговельного центру "Ашан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України та голови Дарницької районної державної адміністрації Миколи Калашника.

Як повідомили у ДСНС, наразі пожежу ліквідовано. Загальна площа загоряння - 50 кв. м.

 

Ракетна атака на Київ

Сьогодні вночі, 30 серпня, російська окупаційна армія здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про роботи сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві, Черкаській та Кіровоградській областях, Одесі та області.

Внаслідок нічної російської атаки на Київ у Дарницькому та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків. Виникли пожежі, попередньо, загинуло дві людини.

Як зазначає мер столиці Віталій Кличко, виникла пожежа у Дарницькому районі через падіння уламків на дах торгового приміщення. Також, сталося загоряння в адмінбудівлі Шевченківського району. На місцях працюють пожежно-рятувальні служби.

Також в КМДА повідомили про ще одне місце падіння уламків в Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київракетна атакаВійна Росії проти України