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Наслідки ракетної атаки на Київ: через падіння уламків виникли пожежі, є загиблі

Київ, Середа 30 серпня 2023 05:31
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Наслідки ракетної атаки на Київ: через падіння уламків виникли пожежі, є загиблі Фото: внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у кількох районах (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок нічної російської атаки на Київ у Дарницькому та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків. Виникли пожежі, попередньо, загинуло 2 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в Telegram.

За даними очільника Києва, у Дарницькому районі уламки ракети впали на дах торгового приміщення. Також, падіння уламків зафіксували у Шевченківському районі на територію нежитлової забудови.

"Екстрені служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні КМВА.

Віталій Кличко повідомив, що на виклики за двома адресами у Шевченківський район виїхали медики. За адресами викликів, наразі, постраждалих не виявили.

Внаслідок падіння уламків виникли пожежі

Як зазначає мер столиці, виникла пожежа у Дарницькому районі через падіння уламків на дах торгового приміщення. Також, сталося загоряння в адмінбудівлі Шевченківського району. На місцях працюють пожежно-рятувальні служби.

Також, в КМДА повідомили про ще одне місце падіння уламків в Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.

Через ракетну атаку загинуло двоє людей

За даними КМДА, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі столиці, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини, ще одна отримала ушкодження

"В нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків", - зазначив Кличко.

Кількість постраждалих зросла до 2 людей, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати в Дарницькому та чотирьох місцях у Шевченківському районах.

Нічна атака РФ по Україні

Сьогодні вночі, 30 серпня, російська окупаційна армія здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про роботи сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві, Черкаській та Кіровоградській областях, Одесі та області.

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