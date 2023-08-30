Наслідки ракетної атаки на Київ: через падіння уламків виникли пожежі, є загиблі
Внаслідок нічної російської атаки на Київ у Дарницькому та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків. Виникли пожежі, попередньо, загинуло 2 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в Telegram.
За даними очільника Києва, у Дарницькому районі уламки ракети впали на дах торгового приміщення. Також, падіння уламків зафіксували у Шевченківському районі на територію нежитлової забудови.
"Екстрені служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні КМВА.
Віталій Кличко повідомив, що на виклики за двома адресами у Шевченківський район виїхали медики. За адресами викликів, наразі, постраждалих не виявили.
Внаслідок падіння уламків виникли пожежі
Як зазначає мер столиці, виникла пожежа у Дарницькому районі через падіння уламків на дах торгового приміщення. Також, сталося загоряння в адмінбудівлі Шевченківського району. На місцях працюють пожежно-рятувальні служби.
Також, в КМДА повідомили про ще одне місце падіння уламків в Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.
Через ракетну атаку загинуло двоє людей
За даними КМДА, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі столиці, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини, ще одна отримала ушкодження
"В нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків", - зазначив Кличко.
Кількість постраждалих зросла до 2 людей, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати в Дарницькому та чотирьох місцях у Шевченківському районах.
Нічна атака РФ по Україні
Сьогодні вночі, 30 серпня, російська окупаційна армія здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про роботи сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві, Черкаській та Кіровоградській областях, Одесі та області.
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