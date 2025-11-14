Уламки влучили у будинок, ще кілька висоток горять: перші наслідки обстрілу Києва

Головне:

ворог запустив по столиці дрони, балістику, крилаті ракети та ракети "Кинджал";

у Києві палає багато будинків;

внаслідок атаки постраждали 5 людей.

Чим били росіяни

Зазначимо, що з самого вечора, 13 листопада, у Повітряних силах ЗСУ фіксували ворожі дрони в різних регіонах країни.

Вже ближче до кінця доби ворог намагався атакувати цими дронами столицю, а з настанням 14 листопада у повітряному просторі України із фіксувалися крилаті ракети, балістичні та ракети "Кинджал", які ворог спрямував в напрямку Києва і не тільки. На тлі цього у столиці неодноразово лунали вибухи і продовжується досі.

Зокрема, близько 01:27 на столицю знову летіла балістика.

Перші наслідки

За даними Кличка та Ткаченка, наслідки ворожої атаки наразі фіксується щонайменше у Дніпровському, Дарницькому, Подільському, Шевченківському, та Солом'янському районах.

Дніпровський район

Начальник КМВА інформував, що за попередніми даними, у Дніпровському районі зафіксовано влучання дрону у житловий будинок. Водночас Кличко писав, що в 5-ти поверховий будинок влучили уламки.

"У Дніпровському районі займання в багатоповерховому житловому будинку. Екстрені служби прямують", - додав Кличко о 01:25.

Оновлено о 01:52

"У Дніпровському районі, де уламки влучили в пʼятиповерховий житловий будинок, є руйнування на одному з нижніх поверхів, палають також дві квартири. З будинку евакуювали 9 людей. Усі служби працюють на місці", - написав Кличко в цю хвилину.

Дарницький район

З самого початку була інформація, що у Дарницькому районі падає автівка. Проте згодом стало додатково відомо, що впали уламки на території школи та у дворі житлового будинку.

Станом на 01:36 відомо, що у Дарницькому районі падає щонайменше дві багатоповерхівки.

Подільський район

"У Подільському районі займання в житловій багатоповерхівці", - йшлося у повідомленні Кличка о 01:09.

Через деякий час він додав, що у Подільському районі ще за однією адресою загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно, на 12 поверсі.

Оновлено о 01:45

"Займання ще в одному житловому будинку в Подільському районі", - уточнив мер.

Оновлено о 02:10

Кличко поінформував, що у Подільському районі пожежа в п'ятиповерхівці та в нежитловій будівлі.

Деснянський район

За даними мера Києва, у Деснянському районі падає багатоповерховий будинок.

Солом'янський район

"У Соломʼянському районі загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки", - поінформував Кличко о 01:29.

Шевченківський район

Відомо, що у цьому районі загорілися уламки на відкритій території.

Оновлено о 02:04

"У Шевченківському районі руйнування в адмінбудівлі", - розповів очільник столиці

Голосіїський район

В цьому районі внаслідок падіння уламків, займання в медзакладі.

Святошинський район

За словами мера, у Святошинському районі станом на 02:10 горить приватний будинок.

Постраждалі

Наразі відомо, медиків викликали щонайменше у Шевченківській, Дарницький, Дніпровський, Солом'янський та Деснянський райони.

Мер столиці о 01:37 писав, що внаслідок ворожої атаки у столиці госпіталізували двох постраждалих.

Оновлено о 01:50

Тимур Ткаченко написав, що кількість постраждалих у столиці зросла до 5.