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Три причини поломок. Більшість поломок терміналів зводиться до нестабільного живлення, неправильного встановлення та невдалих самостійних переробок.

Більшість поломок терміналів зводиться до нестабільного живлення, неправильного встановлення та невдалих самостійних переробок. Різні моделі мають різні слабкі місця. Найчастіше на ремонт потрапляє Gen2 (56% звернень), і в кожної моделі є свої типові поломки.

Найчастіше на ремонт потрапляє Gen2 (56% звернень), і в кожної моделі є свої типові поломки. Бойові пошкодження здебільшого ремонтопридатні. 98% бойових пошкоджень вдається відремонтувати.

98% бойових пошкоджень вдається відремонтувати. Чого не варто робити. Не розбирайте антену й не підключайте термінал до живлення, якщо всередині чути сторонні звуки, а з серйозними несправностями звертайтеся до спеціалізованого сервісу.

Три помилки, через які термінали потрапляють на ремонт

91% звернень на ремонт надходять від військових і волонтерів, тож переважно ми бачимо саме фронтові поломки. За цей час назбиралося достатньо статистики, щоб побачити закономірність: більшість поломок не випадкові. Їх можна передбачити, а часто – й уникнути.

Якщо скласти всі звернення разом, більшість поломок зводиться до трьох причин.

Нестабільне живлення. Перепади напруги, саморобні адаптери, слабкі джерела. Терміналу потрібна стабільна напруга, і коли її немає, першим страждає блок живлення.

Неправильне встановлення. Термінал погано закріплений, кабелі перегнуті або нічим не захищені. Здається дрібницею, але саме з цього починається чимало поломок: кабель перетирається, роз'єм розхитується, а сам термінал отримує зайві удари.

Невдалі самостійні переробки. Власники намагаються переробити корпус, роз'єми чи живлення, не розуміючи, як влаштований термінал. Хтось хоче зробити зручніше, хтось – заощадити. Але результат часто однаковий: замість невеликого доопрацювання – серйозний ремонт.

"Навіть якщо термінал ще працює, але з'явилися незвичні перебої, краще перевірити його одразу – так можна уникнути серйознішого ремонту". Це, мабуть, головна порада, яку я даю всім власникам Starlink.

У кожної моделі – свої слабкі місця

Найчастіше на ремонт потрапляє Gen2 – 56% звернень. Далі йдуть Mini (26%), Gen3 (15%) і High Performance (3%). І в кожної моделі є свої типові поломки.

Gen2 найчастіше приходить із несправним блоком живлення в роутері, пошкодженим внутрішнім кабелем або моторами.

Mini найчутливіший до вібрації. А найчастіша його проблема – коротке замикання на платі після падінь і невдалих переробок.

Gen3 частіше страждає від вологи та механічних пошкоджень.

У Mini і Gen3 є й спільні слабкі місця: порушення герметичності корпусу та вихід з ладу внутрішнього блоку живлення.

Бойові пошкодження: що можна врятувати

91% звернень до нас надходять від військових і волонтерів. Тож найчастіше ми бачимо не цивільні поломки, а фронтові.

На фронті до звичайних проблем додаються пошкоджені кабелі та роз'єми, удари, вібрація, бруд і перепади температур. А ще – бойові пошкодження: уламки, вибухова хвиля. Ми бачимо їх постійно.

Звучить страшно, але більшість таких терміналів можна врятувати: 98% бойових пошкоджень, із якими до нас звертаються, ми ремонтуємо. Для Сил оборони в нас діє пріоритетна черга – щоб термінал якнайшвидше повернувся до підрозділу.

Багато залежить від захисту. Показовий приклад – історія з-під Бахмута. Військові сиділи в підвалі під час обстрілу, а машина з увімкненим терміналом у захисному корпусі стояла надворі. Триповерховий будинок над ними зруйнувало повністю. Коли хлопці вибралися, машина лежала перевернута, термінал відкинуло вбік. Але весь цей час зв'язок у них був.

У цивільних користувачів картина спокійніша. Бізнес, від якого надходить 6% звернень, і приватні власники (3%) частіше стикаються з наслідками перепадів напруги, неправильним використанням і звичайним зношенням.

Коли нести термінал до сервісу

Є кілька ознак, що з терміналом щось не так: він не вмикається, втрачає зв'язок або працює з перебоями, інтернет стає нестабільним, на кабелях, роз'ємах чи корпусі видно пошкодження або термінал помітно перегрівається. Будь-що з цього – привід звернутися до сервісу.

Але перш ніж їхати, кілька речей можна перевірити самому. Перезавантажте обладнання. Огляньте кабелі: чи немає перетирань, перегинів чи інших пошкоджень. Подивіться на роз'єми: чи немає в них бруду та слідів окислення. Іноді цього достатньо, щоб зрозуміти, у чому проблема.

А от чого робити не варто – розбирати антену чи інші частини термінала. І ще одне важливе правило: якщо всередині чути сторонні звуки, не підключайте термінал до живлення. Так поломку, яку ще можна було полагодити, легко перетворити на остаточну.

Ремонтувати чи купувати новий

Буває, що ремонт виходить дорогим і за ціною наближається до нового пристрою. Але навіть тоді він часто має сенс. Новий термінал доведеться заново верифікувати, і скільки це триватиме, передбачити складно. Його треба буде знову активувати й заново отримувати всі доступи. Відремонтований термінал нічого з цього не потребує: він повертається до власника і просто працює далі. По суті, ви економите час – а для військових і бізнесу він часто дорожчий за гроші.

Для підрозділу на фронті ця різниця особливо відчутна. Поки новий термінал проходить верифікацію й активацію, у бійців немає зв'язку. Відремонтований термінал можна одразу ставити на машину чи позицію.

Звісно, є поломки, після яких термінал не врятувати. Це коротке замикання на флеш-пам'яті чи процесорі, а також деякі несправності блоків живлення. Водночас Mini та Gen3, які часто вважають неремонтопридатними, здебільшого вдається відновити.

Іноді термінал вдається повернути до життя навіть тоді, коли здається, що надії немає. Найскладнішим ремонтом в історії нашого сервісу став Starlink High Performance, який понад тиждень пролежав під водою. Наші інженери відновлювали його близько півтора місяця – і сьогодні цей термінал працює в ООН. Ремонт High Performance завжди складний, але, з огляду на ціну термінала, він того вартий.

Власники часто питають і про безпеку. Ремонт ніяк не впливає на авторизацію термінала. Жодних ризиків – ні для прошивки, ні для ідентифікаторів – після нього немає.

Чому не до звичайної майстерні

Starlink – специфічна технологія. Це не телефон і не ноутбук, і звичайна майстерня з ремонту техніки здатна впоратися хіба що з найпростішими несправностями. Тому з терміналом варто звертатися до спеціалізованого сервісу, який знає, як він влаштований зсередини.

А найкращий ремонт – той, якого вдалося уникнути. Стабільне живлення, надійне встановлення, відмова від саморобних переробок і вчасна діагностика – саме від цього найбільше залежить, як довго прослужить термінал і чи доведеться вам узагалі нести його на ремонт.