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Три причины поломок. Большинство поломок терминалов сводится к нестабильному питанию, неправильной установке и неудачным самостоятельным переделкам.

Разные модели имеют разные слабые места. Чаще всего на ремонт попадает Gen2 (56% обращений), и у каждой модели есть свои типичные поломки.

Боевые повреждения в основном ремонтопригодны. 98% боевых повреждений удается отремонтировать.

Чего не стоит делать. Не разбирайте антенну и не подключайте терминал к питанию, если внутри слышны посторонние звуки, а с серьезными неисправностями обращайтесь в специализированный сервис.

Три ошибки, из-за которых терминалы попадают на ремонт

91% обращений на ремонт поступают от военных и волонтеров, поэтому преимущественно мы видим именно фронтовые поломки. За это время накопилось достаточно статистики, чтобы увидеть закономерность: большинство поломок не случайны. Их можно предвидеть, а часто – и избежать.

Если сложить все обращения вместе, большинство поломок сводится к трем причинам.

Нестабильное питание. Перепады напряжения, самодельные адаптеры, слабые источники. Терминалу нужно стабильное напряжение, и когда его нет, первым страдает блок питания.

Неправильная установка. Терминал плохо закреплен, кабели перегнуты или ничем не защищены. Кажется мелочью, но именно с этого начинается немало поломок: кабель перетирается, разъем расшатывается, а сам терминал получает лишние удары.

Неудачные самостоятельные переделки. Владельцы пытаются переделать корпус, разъемы или питание, не понимая, как устроен терминал. Кто-то хочет сделать удобнее, кто-то – сэкономить. Но результат часто одинаковый: вместо небольшой доработки – серьезный ремонт.

"Даже если терминал еще работает, но появились необычные перебои, лучше проверить его сразу – так можно избежать более серьезного ремонта". Это, пожалуй, главный совет, который я даю всем владельцам Starlink.

У каждой модели – свои слабые места

Чаще всего на ремонт попадает Gen2 – 56% обращений. Далее идут Mini (26%), Gen3 (15%) и High Performance (3%). И у каждой модели есть свои типичные поломки.

Gen2 чаще всего приходит с неисправным блоком питания в роутере, поврежденным внутренним кабелем или моторами.

Mini наиболее чувствителен к вибрации. А самая частая его проблема – короткое замыкание на плате после падений и неудачных переделок.

Gen3 чаще страдает от влаги и механических повреждений.

У Mini и Gen3 есть и общие слабые места: нарушение герметичности корпуса и выход из строя внутреннего блока питания.

Боевые повреждения: что можно спасти

91% обращений к нам поступают от военных и волонтеров. Поэтому чаще всего мы видим не гражданские поломки, а фронтовые.

На фронте к обычным проблемам добавляются поврежденные кабели и разъемы, удары, вибрация, грязь и перепады температур. А еще – боевые повреждения: осколки, взрывная волна. Мы видим их постоянно.

Звучит страшно, но большинство таких терминалов можно спасти: 98% боевых повреждений, с которыми к нам обращаются, мы ремонтируем. Для Сил обороны у нас действует приоритетная очередь – чтобы терминал как можно быстрее вернулся в подразделение.

Многое зависит от защиты. Показательный пример – история из-под Бахмута. Военные сидели в подвале во время обстрела, а машина с включенным терминалом в защитном корпусе стояла на улице. Трехэтажное здание над ними разрушило полностью. Когда ребята выбрались, машина лежала перевернутая, терминал отбросило в сторону. Но все это время связь у них была.

У гражданских пользователей картина спокойнее. Бизнес, от которого поступает 6% обращений, и частные владельцы (3%) чаще сталкиваются с последствиями перепадов напряжения, неправильным использованием и обычным износом.

Когда нести терминал в сервис

Есть несколько признаков, что с терминалом что-то не так: он не включается, теряет связь или работает с перебоями, интернет становится нестабильным, на кабелях, разъемах или корпусе видны повреждения или терминал заметно перегревается. Что-либо из этого – повод обратиться в сервис.

Но прежде чем ехать, несколько вещей можно проверить самому. Перезагрузите оборудование. Осмотрите кабели: нет ли потертостей, перегибов или других повреждений. Посмотрите на разъемы: нет ли в них грязи и следов окисления. Иногда этого достаточно, чтобы понять, в чем проблема.

А вот чего делать не стоит – разбирать антенну или другие части терминала. И еще одно важное правило: если внутри слышны посторонние звуки, не подключайте терминал к питанию. Так поломку, которую еще можно было починить, легко превратить в окончательную.

Ремонтировать или покупать новый

Бывает, что ремонт получается дорогим и по цене приближается к новому устройству. Но даже тогда он часто имеет смысл. Новый терминал придется заново верифицировать, и сколько это продлится, предсказать сложно. Его нужно будет снова активировать и заново получать все доступы. Отремонтированный терминал ничего из этого не требует: он возвращается к владельцу и просто работает дальше. По сути, вы экономите время – а для военных и бизнеса оно часто дороже денег.

Для подразделения на фронте эта разница особенно ощутима. Пока новый терминал проходит верификацию и активацию, у бойцов нет связи. Отремонтированный терминал можно сразу устанавливать на машину или позицию.

Конечно, есть поломки, после которых терминал не спасти. Это короткое замыкание на флеш-памяти или процессоре, а также некоторые неисправности блоков питания. В то же время Mini и Gen3, которые часто считают неремонтопригодными, в основном удается восстановить.

Иногда терминал удается вернуть к жизни даже тогда, когда кажется, что надежды нет. Самым сложным ремонтом в истории нашего сервиса стал Starlink High Performance, который более недели пролежал под водой. Наши инженеры восстанавливали его около полутора месяцев – и сегодня этот терминал работает в ООН. Ремонт High Performance всегда сложный, но, учитывая цену терминала, он того стоит.

Владельцы часто спрашивают и о безопасности. Ремонт никак не влияет на авторизацию терминала. Никаких рисков – ни для прошивки, ни для идентификаторов – после него нет.

Почему не в обычную мастерскую

Starlink – специфическая технология. Это не телефон и не ноутбук, и обычная мастерская по ремонту техники способна справиться разве что с самыми простыми неисправностями. Поэтому с терминалом стоит обращаться в специализированный сервис, который знает, как он устроен изнутри.

А лучший ремонт – тот, которого удалось избежать. Стабильное питание, надежная установка, отказ от самодельных переделок и своевременная диагностика – именно от этого больше всего зависит, как долго прослужит терминал и придется ли вам вообще нести его на ремонт.