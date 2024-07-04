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Уламки дрона РФ впали на будинок у Житомирській області: почалась пожежа, є поранена

Фото: у Житомирській області через падіння уламків БПЛА розпочалася пожежа, є поранена (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Житомирській області під час атаки уламки дрона РФ впали на будинок. Почалась пожежа, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС", - розповів він.

За даними Бунечка, внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні.

"Ій надається необхідна допомога", - зазначив голова ОВА.

 

Робота ППО під час обстрілу РФ

Російські війська влаштували масовану атаку по Україні в ніч на 4 липня. Окупанти запустили 22 дрони, 21 з яких були збиті.

Зокрема, під час повітряної атаки над територією Житомирської областю, за попередньою інформацією, знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед".

Додамо, що ймовірно, ціллю загарбників була атака на Київ, На столицю російські безпілотники заходили хвилями, але всі ворожі цілі вдалося збити на підльоті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяЖитомирВійна в УкраїніДрони