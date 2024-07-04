Обломки дрона РФ упали на дом в Житомирской области: начался пожар, есть раненая

Работа ПВО при обстреле РФ

Российские войска устроили массированную атаку по Украине в ночь на 4 июля. Оккупанты запустили 22 дрона, 21 из которых были сбиты.

В частности, во время воздушной атаки над территорией Житомирской областью, по предварительной информации, уничтожены 3 дрона-камикадзе типа "Шахед".

Добавим, что вероятно, целью захватчиков была атака на Киев. На столицу российские беспилотники заходили волнами, но все враждебные цели удалось сбить на подлете.

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