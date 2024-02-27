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Уламки дрона РФ пошкодили електролінію у Полтавській області: люди без світла

Фото: уламки російського дрона пошкодили електролінію у Полтавській області 27 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Уламки дрона РФ пошкодили електролінію у Полтавській області під час атаки у ніч на 27 лютого. Без світла залишились більше 200 споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Уночі рештки ворожого БпЛА пошкодили електролінію в Лубенському районі", - розповів він. 

Внаслідок цього, за словами Проніна, без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів.

"Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання", - додав голова ОВА. 

Атака РФ по Україні

Ввечері 26 лютого російські загарбники вкотре запустили дрони-камікадзе "шахед" по Україні, а також - ракети. Спочатку безпілотники фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Дніпропетровської області. Зокрема, у Полтаві пролунали вибухи у ніч проти 27 лютого. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Загалом окупанти запустили по Україні 13 дронів-камікадзе типу "шахед", балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. ППО збила 11 безпілотників та 2 ракети.

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Полтавская областьВибухи