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Обломки дрона РФ повредили электролинию в Полтавской области: люди без света

Фото: обломки российского дрона повредили электролинию в Полтавской области 27 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обломки дрона РФ повредили электролинию в Полтавской области во время атаки в ночь на 27 февраля. Без света осталось более 200 потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Ночью остатки вражеского БПЛА повредили электролинию в Лубенском районе", - рассказал он.

В результате, по словам Пронина, без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителей.

"В настоящее время специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения", - добавил глава ОВА.

Атака РФ по Украине

Вечером 26 февраля российские захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе "шахед" по Украине, а также ракеты. Сначала беспилотники фиксировались в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Днепропетровской области. В частности, в Полтаве прогремели взрывы в ночь на 27 февраля. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

В общей сложности оккупанты запустили по Украине 13 дронов-камикадзе типа "шахед", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. ПВО сбила 11 беспилотников и 2 ракеты.

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