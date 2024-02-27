Обломки дрона РФ повредили электролинию в Полтавской области: люди без света

"Ночью остатки вражеского БПЛА повредили электролинию в Лубенском районе", - рассказал он.

В результате, по словам Пронина, без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителей.

"В настоящее время специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения", - добавил глава ОВА.

Атака РФ по Украине

Вечером 26 февраля российские захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе "шахед" по Украине, а также ракеты. Сначала беспилотники фиксировались в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Днепропетровской области. В частности, в Полтаве прогремели взрывы в ночь на 27 февраля. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

В общей сложности оккупанты запустили по Украине 13 дронов-камикадзе типа "шахед", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. ПВО сбила 11 беспилотников и 2 ракеты.