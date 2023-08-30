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Уламки дрона-камікадзе пошкодили об'єкт інфраструктури в Житомирській області

Фото: Віталій Бунечко (oda.zht.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Росія атакувала один з об'єктів інфраструктури Житомирської області дронами-камікадзе. Уламками частково пошкоджено об'єкт та залізничне полотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За його словами, завдяки ефективній роботі підрозділів  протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Бунечко повідомив, що осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

"Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", - написав він.

Удар по Україні в ніч на 30 серпня

Війська РФ в ніч на 30 серпня здійснили масовану комбіновану атаку по Києву. Усього силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Після атаки у столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

У Шевченківському районі Києва на території підприємства уламки ракет убили двох людей, ще одна отримала пошкодження. Також внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах.

Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.

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дрониЖитомир