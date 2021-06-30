"Укзализныця" предупредила о возможных задержках поездов из-за непогоды: список

В связи с ухудшением погодных условий в Украине возможна задержка поездов . Некоторые составы уже отправились с вокзалов с опозданием.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

Сегодня с задержкой отправились следующие поезда:

"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов", - отметил перевозчик.

Напомним, в большей части Украины 1 июля будут наблюдаться дожди с грозой и градом, а также сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

В ближайшие дни над Западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.