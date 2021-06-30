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"Укзализныця" предупредила о возможных задержках поездов из-за непогоды: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

В связи с ухудшением погодных условий в Украине возможна задержка поездов. Некоторые составы уже отправились с вокзалов с опозданием.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов", - отметил перевозчик.

Сегодня с задержкой отправились следующие поезда:

  • №830 Львов - Ужгород (задержка составила один час)
  • №18 Ужгород - Харьков (задержка составила 01:56);
  • №749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 01:37);
  • № 134 Николаев - Рахов (задержка составила один час)
  • №150 Ворохта - Полтава (задержка составила 01:33).

Напомним, в большей части Украины 1 июля будут наблюдаться дожди с грозой и градом, а также сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

В ближайшие дни над Западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.

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УкрзализныцяпоездПогода в Украине