ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Укзализныця" предупредила о возможных задержках поездов из-за непогоды: список

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 22:30
"Укзализныця" предупредила о возможных задержках поездов из-за непогоды: список Фото: в Украине возможна задержка поездов из-за непогоды (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В связи с ухудшением погодных условий в Украине возможна задержка поездов. Некоторые составы уже отправились с вокзалов с опозданием.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов", - отметил перевозчик.

Сегодня с задержкой отправились следующие поезда:

  • №830 Львов - Ужгород (задержка составила один час)
  • №18 Ужгород - Харьков (задержка составила 01:56);
  • №749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 01:37);
  • № 134 Николаев - Рахов (задержка составила один час)
  • №150 Ворохта - Полтава (задержка составила 01:33).

Напомним, в большей части Украины 1 июля будут наблюдаться дожди с грозой и градом, а также сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

В ближайшие дни над Западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця поезд Погода в Украине
NEWS
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти