"Укзализныця" предупредила о возможных задержках поездов из-за непогоды: список
Фото: в Украине возможна задержка поездов из-за непогоды (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В связи с ухудшением погодных условий в Украине возможна задержка поездов. Некоторые составы уже отправились с вокзалов с опозданием.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов", - отметил перевозчик.
Сегодня с задержкой отправились следующие поезда:
- №830 Львов - Ужгород (задержка составила один час)
- №18 Ужгород - Харьков (задержка составила 01:56);
- №749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 01:37);
- № 134 Николаев - Рахов (задержка составила один час)
- №150 Ворохта - Полтава (задержка составила 01:33).
Напомним, в большей части Украины 1 июля будут наблюдаться дожди с грозой и градом, а также сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Отметим, синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.
В ближайшие дни над Западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.