"Укзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів через негоду: список
Фото: в Україні можлива затримка поїздів через негоду (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні можлива затримка поїздів. Деякі склади вже вирушили з вокзалів із запізненням.
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - зазначив перевізник.
Сьогодні із затримкою вирушили наступні поїзди:
- №830 Львів - Ужгород (затримка склала одну годину)
- №18 Ужгород - Харків (затримка склала 01: 56);
- № 749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 01:37);
- № 134 Миколаїв - Рахів (затримка склала одну годину)
- №150 Ворохта - Полтава (затримка склала 01:33).
Нагадавши, у більшій частині України 1 липня спостерігатимуться дощі з грозою і градом, а також сильний вітер. пориви вітру сягатимуть 15-20 м / с.
Зазначимо, синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні.
Найближчими днями над Західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.