ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів через негоду: список

Новость на русском →
Київ, Середа 30 червня 2021 22:30
"Укзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів через негоду: список Фото: в Україні можлива затримка поїздів через негоду (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні можлива затримка поїздів. Деякі склади вже вирушили з вокзалів із запізненням.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - зазначив перевізник.

Сьогодні із затримкою вирушили наступні поїзди:

  • №830 Львів - Ужгород (затримка склала одну годину)
  • №18 Ужгород - Харків (затримка склала 01: 56);
  • № 749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 01:37);
  • № 134 Миколаїв - Рахів (затримка склала одну годину)
  • №150 Ворохта - Полтава (затримка склала 01:33).

Нагадавши, у більшій частині України 1 липня спостерігатимуться дощі з грозою і градом, а також сильний вітер. пориви вітру сягатимуть 15-20 м / с.

Зазначимо, синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні.

Найближчими днями над Західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця поезд Погода в Україні
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі