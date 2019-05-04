"Укрзализныця" запустит сдвоенный состав поездов Бориспольского экспресса

В субботу, 4 мая, "Укрзализныця" запустит тестовый рейс сдвоенного состава поездов по маршруту Kyiv Boryspil Express. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Как сообщил накануне руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, сдвоенный состав поездов будет использоваться для перевозки пассажиров в/из аэропорта в пиковые часы.

Отмечается, что с 10 мая рейсы сдвоенного состава поезда должны стать регулярными. Состав поездов в 17:00 будет курсировать по маршруту Киев - аэропорт Борисполь, а в 17:41 - в обратном направлении.

"С началом сезона отпусков и увеличением количества авиарейсов добавляем места в экспрессе в аэропорт Борисполь. Уже со следующей недели в пиковые часы, а именно в 17:00 со станции Киев-Пассажирский и в 17:41 обратно, на этом маршруте будет курсировать сдвоенный состав поезда. Благодаря этому за один рейс поезд сможет брать на борт более 200 пассажиров", - рассказал Кравцов.

Как ранее писал Styler, глава "Укрализныци" Евгений Кравцов заявил, что Бориспольский экспресс ждут "позитивные изменения". По его словам, "Укрзализныця" готовит новые вагоны для экспресса.

Ранее, "Укрзалиныця" назначила три дополнительных поезда на время пасхальных праздников. Так, дополнительно назначила поезда № 219/217 Киев - Ивано-Франковск, №298/297 Киев - Херсон и №204/203 Хмельницкий - Киев. В общем на Пасху и майские праздники было назначено 27 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов.