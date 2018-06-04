"Укрзализныця" запустит контейнерный поезд между Харьковом, Днепром и портом "Южный"

Таклж сейчас УЗ работает над развитием контейнерного поезда "Викинг"

"Укрзализныця" планирует запустить контейнерный поезд между Харьковом, Днепром и морским портом "Южный". Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике ПАО "Укрзализныця" Антон Саболевский, передает пресс-служба УЗ.

"Мы наблюдаем рост объемов грузов, перевозимых контейнерными поездами. В начале этого года запустили регулярный контейнерный поезд со станции Киев-Лиски до станции Черноморская (ТИС) порт "Южный"... В наших планах запустить такой поезд между Харьковом, Днепром и портом "Южный", - отметил Саболевский.

По его словам, за период курсирования контейнерного поезда по новому маршруту до порта "Южный" уже перевезено около 2 тыс. контейнеров.

"На сегодняшний день поезд совершил уже 19 кругорейсів, а также несколько отправок отдельными партиями, что дает возможность убедиться в актуальности и необходимости данного проекта", - сказал Саболевский.

Кроме этого, по его словам, сейчас УЗ работает над развитием контейнерного поезда "Викинг", который объединяет регионы Черного и Балтийского морей. Сейчас на постоянной основе курсируют 11 контейнерных поездов, в том числе 5 транзитных.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" может повысить цены на проезд в купейных вагонах и СВ.