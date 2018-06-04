Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Укрзализныця" запустит контейнерный поезд между Харьковом, Днепром и портом "Южный"

НовостиИнфраструктура    04.06.2018 - 21:55
Фото: контейнерный поезд (УНИАН)
Фото: контейнерный поезд (УНИАН)

Таклж сейчас УЗ работает над развитием контейнерного поезда "Викинг"

"Укрзализныця" планирует запустить контейнерный поезд между Харьковом, Днепром и морским портом "Южный". Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике ПАО "Укрзализныця" Антон Саболевский, передает пресс-служба УЗ.

"Мы наблюдаем рост объемов грузов, перевозимых контейнерными поездами. В начале этого года запустили регулярный контейнерный поезд со станции Киев-Лиски до станции Черноморская (ТИС) порт "Южный"... В наших планах запустить такой поезд между Харьковом, Днепром и портом "Южный", - отметил Саболевский.

По его словам, за период курсирования контейнерного поезда по новому маршруту до порта "Южный" уже перевезено около 2 тыс. контейнеров.

"На сегодняшний день поезд совершил уже 19 кругорейсів, а также несколько отправок отдельными партиями, что дает возможность убедиться в актуальности и необходимости данного проекта", - сказал Саболевский.

Кроме этого, по его словам, сейчас УЗ работает над развитием контейнерного поезда "Викинг", который объединяет регионы Черного и Балтийского морей. Сейчас на постоянной основе курсируют 11 контейнерных поездов, в том числе 5 транзитных.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" может повысить цены на проезд в купейных вагонах и СВ.

"Укрзализныця" планирует реконструировать станцию Белгород-Днестровский "Укрзализныця" получит 7 тыс. грузовых вагонов за кредит ЕБРР
Теги публикации: Укрзализныця  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top