"Укрзалізниця" запустить контейнерний поїзд між Харковом, Дніпром та портом "Южний"

Таклж наразі УЗ працює над розвитком контейнерного поїзда "Вікінг"

"Укрзалізниця" планує запустити контейнерний поїзд між Харковом, Дніпром та морським портом "Южний". Про це повідомив директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики ПАТ "Укрзалізниця" Антон Саболевський, передає прес-служба УЗ.

"Ми спостерігаємо зростання обсягів вантажів, перевезених контейнерними поїздами. На початку цього року запустили регулярний контейнерний поїзд зі станції Київ-Ліски до станції Чорноморська (ТІС) порт "Южний"… У наших планах запустити такий поїзд між Харковом, Дніпром та портом "Южний", - зазначив Саболевський.

За його словами, за період курсування контейнерного поїзда за новим маршрутом до порту "Южний" уже перевезено близько 2 тис. контейнерів.

"На сьогоднішній день поїзд здійснив уже 19 кругорейсів, а також декілька відправок окремими партіями, що дає змогу переконатися в актуальності та необхідності даного проекту", - сказав Саболевський.

Окрім цього, за його словами, наразі УЗ працює над розвитком контейнерного поїзда "Вікінг", який об'єднує регіони Чорного та Балтійського морів. Наразі на постійній основі курсують 11 контейнерних поїздів, у тому числі 5 транзитних.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" може підвищити ціни на проїзд у купейних вагонах та СВ.