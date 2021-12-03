UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Укрзализныця" запустила онлайн заказ групповых билетов

Автор: Сергей Новиков

"Укрзализныця" запустила возможность заказа групповых билетов на поезд через интернет. Это распространяется на группы численностью от 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЗ.

Сообщается, что заказ групповых перевозок уже доступен для пассажиров в бета-версии на портале http://passenger-services.uz.gov.ua/.

Ранее чтобы оформить групповые билеты, нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов. Сначала нужно было заполнить заявление и предварительно зарезервировать вагон, а потом - чтобы произвести оплату услуги.

С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала нужно будет посетить только на финальном этапе получения билетов и уплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в удаленный формат.

Также продолжается разработка еще ряда онлайн заказов: поиск забытых вещей, заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров, заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью, а также заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона.

Завершить работу над запуском всех типов онлайн заказов планируется к концу января.

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця