"Укрзализныця" запустила онлайн заказ групповых билетов

Сообщается, что заказ групповых перевозок уже доступен для пассажиров в бета-версии на портале http://passenger-services.uz.gov.ua/.

Ранее чтобы оформить групповые билеты, нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов. Сначала нужно было заполнить заявление и предварительно зарезервировать вагон, а потом - чтобы произвести оплату услуги.

С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала нужно будет посетить только на финальном этапе получения билетов и уплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в удаленный формат.

Также продолжается разработка еще ряда онлайн заказов: поиск забытых вещей, заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров, заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью, а также заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона.

Завершить работу над запуском всех типов онлайн заказов планируется к концу января.