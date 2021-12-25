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"Укрзализныця" запустила новый поезд в Карпаты. График движения

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Карпаты, Суббота 25 декабря 2021 11:44
"Укрзализныця" запустила новый поезд в Карпаты. График движения Фото: "Укрзализныця" запустила новый поезд в Карпаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" запустила "Буковельский Экспресс" в туристические места Карпат. Он будет курсировать по маршруту Львов-Ясиня-Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Этот поезд станет удобным для тех, кто путешествует из Львова и Ивано-Франковска до курортов украинских Карпат", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя.

График движения "Буковельського экспресса"

Поезд отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25.

Экспресс будет делать остановки на станциях: Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и др.

Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 16 января, кроме 1 и 4 января. Затем будет курсировать каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Напомним, сегодня "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов Раховского направления.

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Укрзализныця Карпаты
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