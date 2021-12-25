"Укрзалізниця" запустила новий потяг до Карпат. Графік руху
"Укрзалізниця" запустила "Буковельський експрес" до туристичних місць Карпат. Він курсуватиме за маршрутом Львів-Ясіня-Львів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
"Цей поїзд стане зручним для тих, хто подорожує зі Львова та Івано-Франківська до курортів українських Карпат", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника.
Графік руху "Буковельського експреса"
Потяг вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25.
Експрес робитиме зупинки на станціях: Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін.
Він курсуватиме щодня з 25 грудня до 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім курсуватиме щоп'ятниці, суботи та неділі.
Нагадаємо, сьогодні "Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів рахівського напрямку.