Укрзализныця запустила еще несколько поездов

Для улучшения обслуживания пассажиров, следующих в Государственную границу Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

28 февраля этого года поезд № 7617/7618 в 00:40. будет отправляться из Львова в Чоп и обратно;

в указанную дату поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27 из Львова в Чоп и обратно.

Поезда будут отправляться с Главного вокзала Львова. По поводу более подробной информации, а также возможных изменений в расписании просим внимательно следить за объявлениями на вокзале.

Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.