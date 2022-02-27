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Укрзалізниця запустила ще кілька поїздів

Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди, які допоможуть дістатися до кордонів ЄС.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Для покращення обслуговування пасажирів, які прямують до державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, які відправлялися зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

28 лютого цього року поїзд № 7617/7618 о 00:40. відправлятиметься зі Львова в Чоп і назад;

у зазначену дату поїзд № 7619/7620 відправлятиметься о 05:27 зі Львова в Чоп і назад.

Потяги відправлятимуться з головного вокзалу Львова. З приводу більш детальної інформації, а також можливих змін у розкладі просимо уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп в Захон (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Раніше ми писали, які поїзди УЗ змінять час відправлення.

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Укрзалізниця