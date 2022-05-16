Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий

С 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев - Хмельницкий. Билеты доступны на сайте и в кассах вокзалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Отправление из Киева - в 23:46, прибытие в Хмельницкий - в 5:26. Обратно, из Хмельницкого, отправление в 13:44, прибытие в Киев - в 19: 36.
Кроме того, железная дорога продлевает курсирование дополнительного поезда №245/246 Киев-Ужгород.
Поезд курсирует из Киева по нечетным числам, из Ужгорода - по четным. Отправка с Киева в 23:01, прибытие в Ужгород в 14:10. Из Ужгорода отправление в 20:13, прибытие в Киев в 10:11.
Напомним, Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов-Черновцы. Билеты будут доступны онлайн и в железнодорожных кассах.
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