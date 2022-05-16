Укрзалізниця запускає регіональний експрес Київ - Хмельницький

З 20 травня щоденно курсуватиме поїзд №771/772 сполученням Київ - Хмельницький. Квитки доступні на сайті та в касах вокзалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Відправлення з Києва - о 23:46, прибуття до Хмельницького - о 5:26. Зворотно, з Хмельницького, відправлення о 13:44, прибуття до Києва - о 19:36.
Крім того, залізниця подовжує курсування додаткового поїзда №245/246 Київ - Ужгород.
Поїзд курсує з Києва по непарних числах, з Ужгорода - по парних. Відправка з Києва о 23:01, прибуття до Ужгорода - о 14:10. З Ужгорода відправка о 20:13, прибуття до Києва - о 10:11.
Нагадаємо, Укрзалізниця з 1 червня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці. Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.