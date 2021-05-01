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"Укрзализныця" запускает пригородную электричку с вагонами для перевозки велосипедов

Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" запускает электропоезд, обустроенный для перевозки велосипедистов. Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию по железной дороге и выедут на пути.

"При планировании ремонтов "Укрзализныцей" было принято решение оборудовать вагоны с местами для перевозки велосипедов, а также увеличить удобство пользования", - говорится в сообщении.

Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах

В УЗ обещают, что следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов.

Фото: новые вагоны (uz.gov.ua)

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на Пасхальные и майские праздники между Одессой и Харьковом.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и на Пасху.

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