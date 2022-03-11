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Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров

Автор: Анна Шиканова

Укрзализныця запустила новый веб-ресурс для пассажиров. На сайте можно будет получить всю актуальную информацию об эвакуационных рейсах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

"Работаем по графику. Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com", - сказано в сообщении.

На сайте можно буде найти актуальную информацию о:

  • эвакуационных рейсах;
  • международных маршрутах;
  • работе вокзалов;
  • об очередях на пунктах пересечения границ со странами ЕС.

Также всю актуальную информацию о работе Укрзализныце можно получить на официальных страницах:

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На официальном портале Укрзализныци

Отправка гуманитарной помощи - https://zalizna-dopomoga.info

Контакт-центр Укрзализныци: 0 800 503 111, 044 465 33 44

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут курсировать поезда в Украине 11 марта.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Укрзализныця