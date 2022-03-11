Укрзализныця запустила новый веб-ресурс для пассажиров. На сайте можно будет получить всю актуальную информацию об эвакуационных рейсах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Также всю актуальную информацию о работе Укрзализныце можно получить на официальных страницах:

На сайте можно буде найти актуальную информацию о:

"Работаем по графику. Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com ", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут курсировать поезда в Украине 11 марта.

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