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Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів

Автор: Анна Шиканова

Укрзалізниця запустила новий вебресурс для пасажирів. На сайті можна буде отримати всю актуальну інформацію про евакуаційні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Працюємо за графіком. Укрзалізниця запускає новий вебресурс для пасажирів: https://uz-vezemo.com",- сказано в повідомленні.

На сайті можна буде знайти актуальну інформацію про:

  • евакуаційні рейси;
  • міжнародні маршрути;
  • роботу вокзалів;
  • про черги на пунктах перетину кордонів з країнами ЄС.

Також всю актуальну інформацію про роботу Укрзалізниці можна отримати на офіційних сторінках:

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На офіційному порталі Укрзалізниці

Відправка гуманітарної допомоги - https://zalizna-dopomoga.info

Контакт-центр Укрзалізниці: 0 800 503 111, 044 465 33 44

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як курсуватимуть поїзди в Україні 11 березня.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

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Укрзалізниця