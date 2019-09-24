"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Покров

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На Покров поезда будут курсировать во Львов, Одессу и Днепр

"Укрзализныця" в этом году назначила четыре дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

Украинцы на праздники будут смогут посетить Львов, Днепр и Одессу. Поезда сообщением Киев - Львов, Киев - Днепр, Одесса - Днепр и Львов - Одесса будут курсировать по разному графику в период с 11-го по 15 октября.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 07:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.

Поезд № 237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытия Днепра в 06:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд № 242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, с Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытие в Днепр в 09:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 08:10.

Поезд № 168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление со Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибудет во Львов в 21:05.

Как ранее сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" запустила услугу заказа спецвагонов для людей с инвалидностью.

Также, как отмечалось ранее, планировался запуск поезда из Австрии в Перемышль с удобной пересадкой в Одессе и Львове.