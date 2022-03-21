Укрзализныця временно меняет расписание движения пригородных поездов

В частности, в связи с проведением путевых ремонтных работ терпит временных изменений маршрут и расписание движения пригородных поездов, курсирующих в сообщении Червоноград - Изов - Ковель.

Сообщается, что в течение 22-26 марта поезд № 6302\6303 будет курсировать по маршруту Червоноград - Изов, Изов - Сокаль. Отправляться он из Червонограда в 05:00, Изов 07:43 - 08:13, а прибывать в Сокаль в 10:53.

Также в указанный период поезд № 6304\6305 будет курсировать по маршруту Сокаль - Изов, Изов - Червоноград. Он будет отправляться со станции Сокаль в 17:13, Изов 19:40 - 20:15, а прибывать в Червоноград в 22:45.