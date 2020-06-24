"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом

"Укрзализныця" возобновляет сообщение со Львовом с 26 июня. Также 25 июня будет возобновлено пригородное сообщение во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, УЗ возобновляет рейсы поездов:

№743/744 Дарница, Киев - Львов;

№715/716 Киев - Львов;

№91/92 Киев - Львов;

№12/11 Львов - Одесса.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Сегодня было зафиксировано 203 новых случая COVID-19.

Отметим, в Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса во Львовской области стало устранение очереди граждан, ожидающих результат тестирования.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса.