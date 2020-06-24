"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом

Також з завтрішнього дня поновлюється приміськк сполучення у Львівській області
"Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух у Львівській області.
Про це повідомляє прес-служба залізниці.
Так, УЗ відновлює рейси поїздів:
№743/744 Дарниця, Київ - Львів;
№715/716 Київ - Львів;
№91/92 Київ - Львів;
№12/11 Львів - Одеса.
Нагадаємо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадки COVID-19.
Зазначимо, у МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу у Львівській області стало усунення черги громадян, які очікують на результат тестування.
РБК-Україна писало, що станом на 24 червня в Україні зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.
Автор: Анастасия Рокитна