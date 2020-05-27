"Укрзализныця" возобновляет движение: когда и куда поедут поезда

С 1 июня в Украине возобновляется работа железнодорожного сообщения. Уже сегодня можно купить билеты на поезда по 14 направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Куда поедут поезда

В настоящее время открыты следующие направления:

№721/722 Киев-Харьков,

№726/725 Киев-Харьков,

№763/764 Киев-Одесса,

№711/712 Киев-Константиновка,

№740/739 Киев-Кривой Рог,

№8/7 Одесса-Харьков,

№20/19 Лисичанск-Киев,

№53/54 Днепр-Одесса,

№63/64 Харьков-Киев,

№105/106 Киев-Одесса,

№791/792 Киев-Кременчуг,

№81/82 Харьков-Новоалексеевка,

№125/126 Киев-Константиновка,

№10/9 Киев-Мариуполь

Правила пользования поездами

Каждый пассажир должен быть в маске или респираторе. При посадке в вагон будут измерять температуру. А после каждого рейса будет произведена санобработка.

Условия возобновления работы поездов

Все поезда будут полупустые, то есть билеты продают только на 50% мест в транспорте. Исключение - поезд №7/8 Одесса-Харьков - там продается 100% мест. Также каждый проводник будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Цены на билеты

С сегодняшнего дня, 27 мая, по всей Украине возобновили работу касс на вокзале. Также можно купить билет онлайн. Согласно данным сайта "Укрзализныци", цены на билет в сидячем первом классе начинаются от 900 гривен, а во втором сидячем классе - от 400 гривен.