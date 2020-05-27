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"Укрзалізниця" відновлює рух: коли та куди поїдуть потяги

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Також названі головні умови для користування потягом

З 1 червня в Україні відновлюється робота залізничного сполучення. Вже сьогодні можна купити білети на потяги за 14 напрямками.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Куди поїдуть потяги

Наразі відкриті такі напрямки:

  • №721/722 Київ-Харків,
  • №726/725 Київ-Харків,
  • №763/764 Київ-Одеса,
  • №711/712 Київ-Костянтинівка,
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг,
  • №8/7 Одеса-Харків,
  • №20/19 Лисичанськ-Київ,
  • №53/54 Дніпро-Одеса,
  • №63/64 Харків-Київ,
  • №105/106 Київ-Одеса,
  • №791/792 Київ-Кременчук,
  • №81/82 Харків-Новоолексіївка,
  • №125/126 Київ-Костянтинівка,
  • №10/9 Київ-Маріуполь.

Правила користування потягами

Кожен пасажир має бути в масці або респіраторі. При посадці у вагон будуть вимірювати температуру. А після кожного рейсу буде здійснена санобробка.

Умови відновлення роботи потягів

Всі потяги будуть напівпорожні, тобто білети продають тільки на 50% місць у транспорті. Виняток - поїзд №7/8 Одеса-Харків - там продається 100% місць. Також кожен провідник буде забезпечений засобами індивідуального захисту.

Ціни на білети

З сьогоднішнього дня, 27 травня, по всій Україні відновили роботу кас на вокзалі. Також можна придбати квиток онлайн. Згідно з даними сайту "Укрзалізниці", ціни на білет у сидячому першому класі починаються від 900 гривень, а в другому сидячому класі - від 400 гривень.

Автор: Анастасия Рокитна

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