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В Киевской области вводят комендантский час на двое суток

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Киевская область, Вторник 15 марта 2022 13:25
В Киевской области вводят комендантский час на двое суток Фото: В Киевской области вводят длительный комендантский час (t me UA_National_Police)
Автор: Анна Шиканова

В Киевской области вводят комендантский час на почти полторы сутки. Жителям области нужно будет находиться дома или в укрытиях до утра 17 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу.

"Комендантский час на почти полторы суток ввели не только в столице, но и по всей Киевской области. Он будет действовать, как в Киеве, с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта", - сказано в сообщении.

По территории Киевской области будет запрещено передвигаться без специальных пропусков.

Выходить можно только для того, чтобы перейти в укрытие. Просьба всех жителей подготовиться к тому, что придется все это время находится дома или в укрытии.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве ввели комендантский час с вечера 15 марта до утра 17 марта.

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Киевская область Комендантский час
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