Укрзалізниця внесе зміни до розкладу потягів у зв'язку з комендантською годиною в Києві
Через введення комендантської години в Києві з 15 по 17 березня, будуть внесені зміни в графік пасажирських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Через введення в Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня будуть внесені зміни в графік руху пасажирських поїздів
Повідомляється, що в період дії комендантської години вхід на вокзали Київ-Пасажирський і Дарниця, а також посадка пасажирів на пасажирські поїзди – будуть дозволені тільки транзитним пасажирам.
Також зможуть здійснити посадку пасажири, які змогли потрапити на вокзал до настання комендантської години.
Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві вводять тривалу комендантську годину з вечора 15 березня до ранку 17 березня.
Нові обмеження торкнуться також жителів всієї Київської області.
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