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УЗ ускоряет два поезда между Украиной и Польшей и меняет график

Фото: "Укрзализныця" ускорит два международных поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

"Укрзализныця" сообщила, что ускорит поезд из Киева в Варшаву и добавит вагоны, из-за возросшего спроса на этот рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укразализныци".

В "Укрзализныце" рассказали, что два поезда сообщением между Украиной и Киевом ускорят и будет изменено время отправки.

Уже с 15 августа поезд №67 Киев - Варшава будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33). Также к нему добавят еще два вагона, поскольку спрос на этот рейс стремительно растет.

А с 16 августа поезд №24 Хелм - Киев будет отправляться из Хелма в 16:46 (вместо 16:05) и прибывать в Киев по предварительному расписанию в 07:29.

Напомним, что ранее Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье. Он будет курсировать через 10 городов.

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УкрзализныцяУкраинаПольшаВаршава