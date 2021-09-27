Укрзализныця срывает поставки угля на ТЭС, - Минэнергетики

"На сьогодні складна ситуація з доставкою вугілля, оскільки "Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик по забезпеченню піввагонами. Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який незабаром розпочнеться", - заявив Кураков.

У свою чергу представники "Укрзалізниці" запевнили, що докладуть максимум зусиль, щоб збільшити кількість піввагонів для доставки вугілля.

Крім того, за пропозицією Міненерго, вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації повинні оновити планові показники по поставкам і накопиченню вугілля, враховуючи поточний стан.

За даними міністерства, станом на 24 вересня на складах ТЕЦ і ТЕС знаходиться 954,6 тис. тонн вугілля, що на 1,53 млн тонн менше затвердженого графіка. При цьому за останній тиждень запаси вугілля на складах скоротилися на 24 тис. тонн.