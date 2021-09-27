Укрзалізниця зриває поставки вугілля на ТЕС, - Міненергетики

"На сегодня сложная ситуация с доставкой угля, поскольку "Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами. Рассчитываем, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Ведь от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется", – заявил Кураков.

В свою очередь представители "Укрзализныци" заверили, что приложат максимум усилий, чтобы увеличить количество полувагонов для доставки угля.

Кроме того, по предложению Минэнерго, угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации должны обновить плановые показатели по поставкам и накопления угля, учитывая текущее состояние.

По данным министерства, по состоянию на 24 сентября на складах ТЭЦ и ТЭС находится 954,6 тыс. тонн угля, что на 1,53 млн тонн меньше утвержденного графика. При этом за последнюю неделю запасы угля на складах сократились на 24 тыс. тонн.