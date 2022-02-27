Укрзализныця сообщила об изменении графика поездов

В Укрзализныце сообщили о временных изменениях в графике курсирования поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УЗ в Facebook.
Информируем о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов
По техническим причинам 27 февраля этого года временно не будут курсировать пригородные поезда №6545 сообщением Сянки – Чоп и №6546 сообщением Чоп – Мукачево.
Кроме того, начиная с 27 февраля этого года временно не будет курсировать пригородный поезд №6135 сообщением Стрый – Самбор.
Начиная с 28 февраля этого года временно не будет курсировать пригородный поезд №6132 сообщением Самбор – Стрый.
Начиная с 28 февраля этого года пригородные поезда №6131 сообщением Стрый – Самбор, отправляющийся из Стрыя в 05:25 и прибывающий в Самбор в 07:42 и №6134 сообщением Самбор – Стрый, отправляющийся из Самбора в 07: 55 и прибывает на конечную станцию в 10:03, будут курсировать по графику.
Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании поездок в указанных сообщениях.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что поезд Gepard Express бесплатно эвакуирует женщин и детей.
А также рассказывали о том, что в УЗ объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.
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