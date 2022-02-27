Укрзализныця сообщила об изменении графика поездов

Информируем о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов

По техническим причинам 27 февраля этого года временно не будут курсировать пригородные поезда №6545 сообщением Сянки – Чоп и №6546 сообщением Чоп – Мукачево.

Кроме того, начиная с 27 февраля этого года временно не будет курсировать пригородный поезд №6135 сообщением Стрый – Самбор.

Начиная с 28 февраля этого года временно не будет курсировать пригородный поезд №6132 сообщением Самбор – Стрый.

Начиная с 28 февраля этого года пригородные поезда №6131 сообщением Стрый – Самбор, отправляющийся из Стрыя в 05:25 и прибывающий в Самбор в 07:42 и №6134 сообщением Самбор – Стрый, отправляющийся из Самбора в 07: 55 и прибывает на конечную станцию ​​в 10:03, будут курсировать по графику.

Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании поездок в указанных сообщениях.