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Укрзализныця сообщила об изменении графика поездов

Автор: Анна Шиканова

В Укрзализныце сообщили о временных изменениях в графике курсирования поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УЗ в Facebook.

Информируем о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов

По техническим причинам 27 февраля этого года временно не будут курсировать пригородные поезда №6545 сообщением Сянки – Чоп и №6546 сообщением Чоп – Мукачево.

Кроме того, начиная с 27 февраля этого года временно не будет курсировать пригородный поезд №6135 сообщением Стрый – Самбор.

Начиная с 28 февраля этого года временно не будет курсировать пригородный поезд №6132 сообщением Самбор – Стрый.

Начиная с 28 февраля этого года пригородные поезда №6131 сообщением Стрый – Самбор, отправляющийся из Стрыя в 05:25 и прибывающий в Самбор в 07:42 и №6134 сообщением Самбор – Стрый, отправляющийся из Самбора в 07: 55 и прибывает на конечную станцию ​​в 10:03, будут курсировать по графику.

Просим пассажиров учесть временные изменения при планировании поездок в указанных сообщениях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что поезд Gepard Express бесплатно эвакуирует женщин и детей.

А также рассказывали о том, что в УЗ объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.

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Укрзализныця