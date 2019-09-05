"Укрзализныця" под руководством Кравцова игнорирует замечания бизнеса, - эксперт

"Укрзализныця" игнорирует недовольство бизнеса внедрением нового порядка платы за пользование вагонами компании при грузовых операциях, а также внедрением новой редакции договора с клиентами на организацию перевозки грузов. Такое мнение высказал эксперт в области транспортной инфраструктуры Валерий Ткачев, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, он высказал неуверенность в том, что между бизнесом и главой правления "Укрзализныци" Евгением Кравцовым в принципе был диалог, поскольку замечания представителей бизнеса "игнорировались или просто отбрасывались".

Как известно, совещание представителей бизнеса с руководством УЗ состоялось 4 сентября в офисе ЕВА. На встрече обсуждались внедрение нового порядка платы за пользование вагонами УЗ при грузовых операциях и внедрение УЗ новой редакции договора с клиентами на организацию перевозки грузов.

По словам Ткачева, бизнес выступил категорически против внедрения второй составляющей платы (за перенос следующей грузовой операции), ведь это ничем не обоснованный платеж, который значительно увеличивает расходы грузоотправителей.

"В конце встречи представитель компании "Кернел" озвучил положительный результат совместного с "Укрзализныцей" проекта по графиковым отправкам зерна (достигнута суточная скорость движения более 600 км в сутки). Представитель компании "Нибулон" озвучил предложение "Укрзализныци" организовать аналогичный эксперимент на базе их предприятия. Думаю, очень скоро в Украине зерновые грузы железной дорогой в вагонах общего парка смогут возить только эти две компании", — отметил Ткачев.

"И еще 1-2 компании, которые имеют свои морские терминалы и маршрутные элеваторы (они ведь деньги вложили). Здравствуй, монополизация зернового рынка через логистические преференции от УЗ", - добавил он.

Напомним, ранее президента Владимира Зеленского призвали провести аудит "Укрзализныци" и сменить руководство.