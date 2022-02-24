Укрзализныця проводит эвакуацию: опубликовано количество выехавших

"Укрзализныця" эвакуирует всех желающих граждан из Луганской, Донецкой и Одесской областей. За 4 часа предприятию удалось вывезти 7615 человек из опасных зон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал "Укрзализныци".
"Укрзализныця" эвакуирует людей из ряда городов. 24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
Опубликованы цифры уже эвакуированных граждан.
Всего с 13 часов вывезено 7615 человек.
Ранее мы писали, что сейчас происходит в Одессе.