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Укрзалізниця проводить евакуацію: опубліковано кількість тих, хто виїхав

Автор: RBC.UA

"Укрзалізниця" евакуює всіх бажаючих громадян з Луганської, Донецької та Одеської областей. За 4 години підприємству вдалося вивезти 7615 осіб з небезпечних зон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" евакуює людей з низки міст. 24 лютого пропонуються евакуаційні рейси з Луганської, Донецької та Одеської областей.

Опубліковані цифри вже евакуйованих громадян.

  • Маріуполь 1724
  • Попасна 362
  • Бахмут 280
  • Лисичанськ 2534
  • Костянтинівка 1908
  • Авдіївка 228
  • Покровськ 579


Всього з 13 години вивезено 7615 осіб.

Раніше ми писали, що зараз відбувається в Одесі.

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