Укрзалізниця проводить евакуацію: опубліковано кількість тих, хто виїхав

"Укрзалізниця" евакуює всіх бажаючих громадян з Луганської, Донецької та Одеської областей. За 4 години підприємству вдалося вивезти 7615 осіб з небезпечних зон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" евакуює людей з низки міст. 24 лютого пропонуються евакуаційні рейси з Луганської, Донецької та Одеської областей.
Опубліковані цифри вже евакуйованих громадян.
Всього з 13 години вивезено 7615 осіб.
Раніше ми писали, що зараз відбувається в Одесі.