UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов: в чем причина

Фото: "Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" сообщает о задержке семи рейсов из-за погодных условий и обесточивания участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Какие рейсы отстают от графика?

  • поезд №2 Ивано-Франковск - Харьков (1 час 50 минут);
  • поезд №259 Ивано-Франковск - Сумы (1 час 30 минут);
  • поезд №732 Киев - Запорожье (2 часа 11 минут);
  • поезд №715 Киев - Перемышль (35 минут);
  • поезд №701 Киев - Винница (1 час 33 минут);
  • поезд №722 Киев - Харьков (47 минут);
  • поезд №36 Одесса - Пшемысль (1 час 9 минут).

Кроме того, задерживаются пригородные поезда Фастовского направления.

"На время движения кольцевой электрички ситуация влияния не имеет", - отметили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Запорожья в Киев из-за усиленного спроса. Поезда начали курсировать с 13 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця