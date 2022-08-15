"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів: у чому причина

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку семи рейсів через погодні умови та знеструмлення ділянки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.
Які рейси відстають від графіка?
Крім того, затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку.
"На час руху кільцевої електрички ситуація впливу не має", - зазначили в УЗ.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси із Запоріжжя до Києва через посилений попит. Потяги почали курсувати з 13 серпня.
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