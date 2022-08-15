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"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів: у чому причина

Фото: "Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку семи рейсів через погодні умови та знеструмлення ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Які рейси відстають від графіка?

  • поїзд № 2 Івано-Франківськ - Харків (1 година 50 хвилин);
  • поїзд № 259 Івано-Франківськ - Суми (1 година 30 хвилин);
  • поїзд № 732 Київ - Запоріжжя (2 години 11 хвилин);
  • поїзд № 715 Київ - Перемишль (35 хвилин);
  • поїзд №701 Київ - Вінниця (1 година 33 хвилин);
  • поїзд № 722 Київ - Харків (47 хвилин);
  • поїзд № 36 Одеса - Пшемисль (1 година 9 хвилин).

Крім того, затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку.

"На час руху кільцевої електрички ситуація впливу не має", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси із Запоріжжя до Києва через посилений попит. Потяги почали курсувати з 13 серпня.

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Укрзалізниця