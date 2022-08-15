"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов: в чем причина

"Укрзализныця" сообщает о задержке семи рейсов из-за погодных условий и обесточивания участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

"На время движения кольцевой электрички ситуация влияния не имеет", - отметили в УЗ.

Кроме того, задерживаются пригородные поезда Фастовского направления.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Запорожья в Киев из-за усиленного спроса. Поезда начали курсировать с 13 августа.

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