"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов: в чем причина
Фото: "Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" сообщает о задержке семи рейсов из-за погодных условий и обесточивания участка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.
Какие рейсы отстают от графика?
- поезд №2 Ивано-Франковск - Харьков (1 час 50 минут);
- поезд №259 Ивано-Франковск - Сумы (1 час 30 минут);
- поезд №732 Киев - Запорожье (2 часа 11 минут);
- поезд №715 Киев - Перемышль (35 минут);
- поезд №701 Киев - Винница (1 час 33 минут);
- поезд №722 Киев - Харьков (47 минут);
- поезд №36 Одесса - Пшемысль (1 час 9 минут).
Кроме того, задерживаются пригородные поезда Фастовского направления.
"На время движения кольцевой электрички ситуация влияния не имеет", - отметили в УЗ.
Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Запорожья в Киев из-за усиленного спроса. Поезда начали курсировать с 13 августа.
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