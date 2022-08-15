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"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов: в чем причина

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Киев, Понедельник 15 августа 2022 09:56
"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов: в чем причина Фото: "Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" сообщает о задержке семи рейсов из-за погодных условий и обесточивания участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Какие рейсы отстают от графика?

  • поезд №2 Ивано-Франковск - Харьков (1 час 50 минут);
  • поезд №259 Ивано-Франковск - Сумы (1 час 30 минут);
  • поезд №732 Киев - Запорожье (2 часа 11 минут);
  • поезд №715 Киев - Перемышль (35 минут);
  • поезд №701 Киев - Винница (1 час 33 минут);
  • поезд №722 Киев - Харьков (47 минут);
  • поезд №36 Одесса - Пшемысль (1 час 9 минут).

Кроме того, задерживаются пригородные поезда Фастовского направления.

"На время движения кольцевой электрички ситуация влияния не имеет", - отметили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Запорожья в Киев из-за усиленного спроса. Поезда начали курсировать с 13 августа.

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Укрзализныця
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