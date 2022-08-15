"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів: у чому причина

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку семи рейсів через погодні умови та знеструмлення ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Які рейси відстають від графіка? поїзд № 2 Івано-Франківськ - Харків (1 година 50 хвилин);

поїзд № 259 Івано-Франківськ - Суми (1 година 30 хвилин);

поїзд № 732 Київ - Запоріжжя (2 години 11 хвилин);

поїзд № 715 Київ - Перемишль (35 хвилин);

поїзд №701 Київ - Вінниця (1 година 33 хвилин);

поїзд № 722 Київ - Харків (47 хвилин);

поїзд № 36 Одеса - Пшемисль (1 година 9 хвилин). Крім того, затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку. "На час руху кільцевої електрички ситуація впливу не має", - зазначили в УЗ.