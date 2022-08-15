ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів: у чому причина

Новость на русском →
Київ, Понеділок 15 серпня 2022 09:56
"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів: у чому причина Фото: "Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку семи рейсів через погодні умови та знеструмлення ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Які рейси відстають від графіка?

  • поїзд № 2 Івано-Франківськ - Харків (1 година 50 хвилин);
  • поїзд № 259 Івано-Франківськ - Суми (1 година 30 хвилин);
  • поїзд № 732 Київ - Запоріжжя (2 години 11 хвилин);
  • поїзд № 715 Київ - Перемишль (35 хвилин);
  • поїзд №701 Київ - Вінниця (1 година 33 хвилин);
  • поїзд № 722 Київ - Харків (47 хвилин);
  • поїзд № 36 Одеса - Пшемисль (1 година 9 хвилин).

Крім того, затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку.

"На час руху кільцевої електрички ситуація впливу не має", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси із Запоріжжя до Києва через посилений попит. Потяги почали курсувати з 13 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
DAILY
Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?