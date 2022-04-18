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Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за ракетных обстрелов во Львове

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Львов, Понедельник 18 апреля 2022 10:01
Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за ракетных обстрелов во Львове Фото: из-за обстрелов во Львове возможны задержки поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за ракетных ударов во Львове возможны задержки поездов. Железнодорожники пытаются уменьшить время задержек и минимизировать отклонения в графике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

"Из-за скопления поездов, что ожидали отбой тревоги возле Львова, возможна задержка прибытия к вокзалу. Железнодорожники делают все для минимизации времени задержки", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 18 апреля оккупанты выпустили пять ракет по Львову.

В Офисе президента отметили, что в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

Позже в Укрзализныце сообщили, что железнодорожный вокзал во Львове возобновил работу.

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