Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за ракетных обстрелов во Львове

Из-за ракетных ударов во Львове возможны задержки поездов. Железнодорожники пытаются уменьшить время задержек и минимизировать отклонения в графике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

"Из-за скопления поездов, что ожидали отбой тревоги возле Львова, возможна задержка прибытия к вокзалу. Железнодорожники делают все для минимизации времени задержки", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 18 апреля оккупанты выпустили пять ракет по Львову.

В Офисе президента отметили, что в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

Позже в Укрзализныце сообщили, что железнодорожный вокзал во Львове возобновил работу.

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