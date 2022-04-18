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Укрзалізниця попередила про затримки потягів через ракетні обстріли у Львові

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Львів, Понеділок 18 квітня 2022 10:01
Укрзалізниця попередила про затримки потягів через ракетні обстріли у Львові Фото: через обстріли у Львові можливі затримки потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Через ракетні удари у Львові можливі затримки потягів. Залізничники намагаються скоротити час затримок та мінімізувати відхилення у графіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу. Залізничники роблять усе для мінімізації часу затримки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зранку 18 квітня окупанти випустили п'ять ракет по Львову.

В Офісі президента зазначили, що в результаті атаки постраждала цивільна інфраструктура.

Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що залізничний вокзал у Львові відновив роботу.

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