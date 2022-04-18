Укрзалізниця попередила про затримки потягів через ракетні обстріли у Львові
Фото: через обстріли у Львові можливі затримки потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Через ракетні удари у Львові можливі затримки потягів. Залізничники намагаються скоротити час затримок та мінімізувати відхилення у графіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
"Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу. Залізничники роблять усе для мінімізації часу затримки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що зранку 18 квітня окупанти випустили п'ять ракет по Львову.
В Офісі президента зазначили, що в результаті атаки постраждала цивільна інфраструктура.
Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що залізничний вокзал у Львові відновив роботу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.