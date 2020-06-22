"Укрзализныця" пребывает в преддефолтном состоянии, необходима системная реформа

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Нереформированная "Укрзализныця" невыгодна государству, но может быть выгодна министерским чиновникам

"Укрзализныця" пребывает в преддефолтном состоянии, ей необходима системная реформа.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Что стоит за попыткой поднять тарифы "Укрзализныци".

"Начиная с 2006 года, было принято множество документов, предписывающих реформировать "Укрзализныцю". Все они предполагают демонополизацию рынка железнодорожных перевозок, создание конкурентной среды, вывод из состава "Укрзализныци" предприятий, где конкуренция возможна, привлечение частных компаний и капитала. В 2019 году президент Владимир Зеленский поручил подготовить новый план реформирования "Укрзализныци". Никакого плана и, тем более, его реализации не последовало", - говорится в материале.

Также с сентября 2019 года в Верховной раде лежит без движения законопроект "О железнодорожном транспорте", принятие которого даст старт системной реформе. Однако, как отмечает издание, профильный министр Владислав Криклий не спешит "продавливать" ее запуск, хотя возможность такая есть, ведь президентская партия "Слуга народа" сохраняет за собой парламентское большинство.

"Причина в том, что нереформированная "Укрзализныця" невыгодна государству, но может быть выгодна министерским чиновникам. Сейчас управление денежными потоками остается подконтрольным, непрозрачным и открытым для злоупотреблений. О коррупции на "Укрзализныце" говорили и предыдущий премьер Алексей Гончарук, и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, но дальше намерений бороться с коррупцией дело не продвинулось", - подчеркивается в материале.

По словам автора материала, два месяца карантина, поставившие "Укрзализныцю" в преддефолтное состояние, обострили необходимость проведения системной реформы предприятия, которое отстало в своем развитии на несколько десятилетий.

Напомним, по данным Госаудитслужбы по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

В то же время экономист Борис Кушнирук считает, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

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Автор: РБК-Украина