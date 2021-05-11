"Укрзализныця" получила в апреле 35 млн грн прибыли после года убытков, - Юрик

"К сожалению, кризисные явления в мировой и украинской экономике, которые начались в марте прошлого года, пандемия коронавируса и сокращения объемов перевозок длительное время сдерживали развитие Укрзализныци, однако мы сломали эту негативную тенденцию", - сказал Юрик.

Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря внедрению оперативного антикризисного плана и, что важно, без поднятия грузовых тарифов или уменьшения налогового бремени на компанию. При этом в 2020 году Укрзализныця осталась одним из крупнейших и самых добросовестных налогоплательщиков и перечислила в бюджеты всех уровней и фонды более 25 млрд грн.

"Наша компания и впредь будет прилагать все усилия для максимизации доходных поступлений, развития грузового бизнеса, роста привлекательности и сервиса пассажирских перевозок, повышая приоритизацию и эффективность расходов", - заявил Юрик.